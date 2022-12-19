Після атаки "Шахідами" у Києві впроваджують екстрені відключення світла
Джерело:ДТЕК
Російські загарбники не полишають спроб знищити критичну інфраструктуру нашої країни. В ніч 19 грудня окупанти кілька разів запускали по Києву та області іранські дрони.
У повітряному просторі столиці зафіксували понад 20 "Шахідів". Більшість з них вдалося знищити.
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У Києві вводять екстрені відключення світла
Раніше повідомлялося, що іранські дрони, які випустили окупанти, атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через це у Києві впроваджують екстрені відключення світла.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням.