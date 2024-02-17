Після Авдіївки росіяни хочуть розвинути новий наступ

Коротко прокоментую ситуацію в Авдіївці, до якої зараз прикута велика увага. Росіяни женуть на цей напрям усе, що можуть: піхотні механізовані бригади, полки спецпризначення, навіть ГРУ перекидають під Авдіївку з інших напрямків. Адже взяття міста для них важливе з багатьох причин. Більше про ситуацію в Авдіївці – в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Перемога росіян в Авдіївці буде пірровою

Насамперед доля Авдіївки багато у чому зав'язана на майбутніх виборах у Росії. Відсутність будь-яких суттєвих результатів на фронті сприймається російським обивателем вкрай негативно. Особливо, коли його ще недавно переконували, що ось-ось будемо брати Київ, а згодом Берлін і Варшаву.

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Саме тому генштаб Росії намагається будь-що зробити подарунок "цареві". Їм треба встигнути до виборів, результати яких заздалегідь "намальовані", а велика ціна і колосальні втрати для Росії ніколи не були проблемою.

Але, я думаю, що є ще дещо важливіше за медійне чи географічне значення Авдіївки. Скоріше за все, в генштабі Росії є плани після Авдіївки швидко розвинути подальший наступ. Адже за містом немає таких потужних оборонних рубежів.

Поки без деталей, але скажу, що ЗСУ готові до такого розвитку подій. Максимум, що зможе ворог, – це локальні, дуже обмежені атаки. Можливо, навіть десь вони приведуть до якогось невеликого успіху у вигляді взяття посадки чи висоти.

Проте загалом, як і у випадку з Бахмутом, перемога в Авдіївці буде скоріше пірровою. Детальніше напишу про це згодом.

3 ОШБр відбивалася на 360 градусів

Що стосується 3 ОШБр, то нас терміново перекинули під Авдіївку для стабілізації ситуації та ротації окремих підрозділів наших військ, які місяцями тримали оборону міста. На момент нашого прибуття оперативна ситуація в місті вже була дуже складна. На деяких відрізках нам доводилося відбиватися на 180 градусів, а подекуди – на 360. Проте за допомогою ударних дій і вибудовування хоч якоїсь смуги оборони завдання було виконане. Ситуацію вдалося стабілізувати хоч на деякий час.

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Наразі окремий підрозділ Третьої окремої штурмової бригади продовжує ударні рейди. Інші мої побратими тримають позиції там, де це має сенс. Своєї цілі ми досягли. Оперативна ситуація важка, але контрольована.

Найбільшою складністю для нас сьогодні є те, що сили ворога значно переважають. Вони зібрали проти нас 15-тисячне військо. Співвідношення на рівні бригад становить 1 до 5, і більше не на нашу користь. Окупанти залучають проти нас велику кількість артилерії, КАБів і FPV. Щодня завдають масованих бомбових ударів одночасно з кількох напрямків, зокрема, фосфорними боєприпасами. На жаль, наші сили та ресурси є обмеженими.

Наші дії на Авдіївському напрямку правильні

Проте є і хороші новини. Ми максимально виснажуємо і знищуємо російські сили в Авдіївці. Кілька днів тому ОСУВ "Таврія" звітувала про рекордну кількість відправлених за день на "концерт Кобзона" окупантів – 800! Також наша бригада завдала критичних поразок 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам збройних сил Росії. Обидва ворожі підрозділи фактично стерті під нуль.

Попередньо, реальна кількість втрат оцінюється в 4200 загиблих та поранених окупантів. Вагомих втрат зазнає 30 ОМСБр ЗС Росії.

Усе це значно послаблює армію агресора – як особовий склад, так і техніку. Росіяни змушені знімати боєздатні частини з інших ділянок фронту. Це також не дозволить їм підготуватись до нового масштабного наступу або принаймні здійснювати ефективні наступальні дії на інших ділянках. Нарешті в Авдіївці ми виграємо час для підготовки наших нових бригад та отримання озброєння.

Це ще одна вагома причина, чому я вважаю, що наші дії на Авдіївському напрямку є правильними. А результат багато в чому став можливим завдяки злагодженій роботі суміжних підрозділів і 3 ОШБр.

Проте у кожного успіху є своя ціна. В нашому випадку ця ціна – не втримані кілометри території, ця ціна – людські життя. Тому принагідно ще раз хочу підкреслити героїзм, які проявляють наші солдати та офіцери на передньому краї. У складні для країни часи вони проявили себе дуже гідно. Тому працюємо разом на перемогу. Хто, де і як зможе. Головне – віримо у ЗСУ.