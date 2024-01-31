Авіакатастрофа в Броварах: чоловік вкрав картку загиблого члена екіпажу
Джерело:Нацполіція
Під час трагедії у Броварах зловмисник вкрав в місця авіатрощі мобільний телефон та візитницю з банківською карткою. Ці речі належали одному із загиблих членів екіпажу.
Далі зловмисник користувався грошима загиблого. Про це дружина дізналась тільки тоді, коли оформляла спадщину. Саме вона й звернулась у поліцію.
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Що відомо про інцидент
У поліції розповіли, що у січні 2023 року на місці падіння гелікоптера ДСНС чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Згодом виявилось, що вона належала загиблому члену екіпажу.
Слідчі Броварського управління поліції Київщини з'ясували, що правопорушник привласнив банківську картку та надалі розрахувався нею 14 разів при придбанні різних товарів та знятті готівки,
– розповіли у поліції.
У Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний:
- маючи телефон загиблого, отримав доступ до його рахунків;
- знімав гроші у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги.
Правоохоронці встановлюють суму збитків. Та вже відомо, що зловмисником виявився 35-річний уродженець Дніпровщини.
У нього вдома знайшли та вилучили речові докази, які вказують на причетність до злочину.
Поліція затримала підозрюваного
Підозрюваного вже затримали, йому оголосили про підозру за:
- таємне викрадення чужого майна (крадіжку);
- крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Якщо провину затриманого доведуть, то за цими статтями йому загрожує 5 – 8 років тюрми.
Наразі вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.
Авіатроща у Броварах: коротко
- Під час падіння гелікоптера ДСНС у Броварах загинули всі, хто був на борту. Зокрема, мовиться про працівників МВС: міністра Дениса Монастирського, Євгена Єніна, Юрія Лубковича, Тетяну Шутяк, Михайла Павлушка, Андрія Маринченка, Миколу Анацького.
- Окрім того, в авіатрощі загинули інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
- У роковини трагедії у ДБР пояснювали, що обвинувальний акт досі не в суді. Адже досудове розслідування містить 163 томи. З листопада 2023 року матеріали справи відкрили для ознайомлення сторонам захисту та потерпілим разом з адвокатами.