Після Бучі й Маріуполя Росія не матиме багато шансів говорити з Україною, – Зеленський
Джерело:BBC
Володимир Зеленський наголосив, що шансів для ведення мирних перемовин із Росією стає дедалі менше. Зокрема, після звірств окупантів на Київщині та в Маріуполі.
Президент зізнався, що відчув усю палітру людських емоцій, коли приїхав у Бучу та побачив злочини росіян.
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Зеленський додав, що наприкінці того дня не відчував нічого, крім ненависті до російських солдатів. Побачене підштовхує відкинути шанси на проведення мирних перемовин з Росією.
Справа не в мені. Справа в Росії. У них більше не буде шансів перемовлятися з нами,
– наголосив Зеленський.
У Кремлі – воєнні злочинці
Також глава держави назвав усе російське політичне й військове керівництво, від верхівки з Путіним до рядового складу, воєнними злочинцями.
Він додав, що в Маріуполі росіяни вбили й катували десятки тисяч людей. Ще більше – депортували вглиб Росії та примусово позбавили українського громадянства.
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