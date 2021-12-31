Після чотирьох років мовчання: у Лондоні в новорічну ніч зазвучить Біг-Бен

31 грудня 2021 , 17:21
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Джерело:

CNN

Уперше з 2017 року в Лондоні люди почують дзвін з Вежі Єлизавети. У новорічну ніч британців радуватимуть звуки з Біг-Бена.

Понад 4 роки годинник був "на ремонті". Тепер він повністю готовий до роботи.

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Біг-Бен порадує Лондон

Ремонт найвідомішого годинника світу проводила компанія Cumbria Clock Company. Під час цього понад 1 000 деталей годинника розібрали та очистили.

Уже в новорічну ніч 5-тонний годинник сповістить британців про прихід 2022 року.

Як Біг-Бен радував британців у 2012 році: дивіться відео

 

Що відомо про Біг-Бен

  • Найвідоміший годинник світу розміщений у Вежі Єлизавети у Лондоні.
  • Біг-Бен – назва дзвону в годиннику. Однак тепер так називають усю вежу.
  • У 2017 році Біг Бен "відправили на заслужений ремонт". 
  • До Нового 2022 року спеціалісти кілька разів перевірили справність механізму.
Автор: Іван Магуряк