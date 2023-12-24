Ніколи, – у Мінцифри спростували нові чутки про повістки в Дії

У мережі знову почали писати про повістки в Дії. У Міністерстві цифрової трансформації зробили заяву через чутки, які не були підтверджені.

У Мінцифри вкотре наголосили, що повісток у Дії ніколи не буде. Інформація, яка ширилась у мережі, не є правдою.

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Що буде натомість

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй заяві не тільки відкинув будь-яку можливість появи повісток у Дії, а й сказав, що точно очікує українців.

Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так,

– мовиться в дописі.

Чутки про можливу появу повісток у Дії з'являються вже не вперше, однак у Мінцифри завжди однозначно спростовують цю інформацію. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, однак повісток у Дії не буде. Водночас в Україні діє електронний реєстр військовозобов'язаних.

Реєстр військовозобов'язаних Оберіг: що це таке