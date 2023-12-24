Ніколи, – у Мінцифри спростували нові чутки про повістки в Дії
Джерело:Мінцифри
У мережі знову почали писати про повістки в Дії. У Міністерстві цифрової трансформації зробили заяву через чутки, які не були підтверджені.
У Мінцифри вкотре наголосили, що повісток у Дії ніколи не буде. Інформація, яка ширилась у мережі, не є правдою.
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Що буде натомість
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй заяві не тільки відкинув будь-яку можливість появи повісток у Дії, а й сказав, що точно очікує українців.
Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так,
– мовиться в дописі.
Чутки про можливу появу повісток у Дії з'являються вже не вперше, однак у Мінцифри завжди однозначно спростовують цю інформацію. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, однак повісток у Дії не буде. Водночас в Україні діє електронний реєстр військовозобов'язаних.
Реєстр військовозобов'язаних Оберіг: що це таке
- У Міноборони верифікували електронний реєстр військовозобов'язаних Оберіг. На цій базі Міноборони запустить нові електронні послуги. Електронний реєстр військовозобов'язаних Оберіг вже верифікували. Тепер в планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
- Вона повідомила, що після верифікації з реєстру зникли дублі та неактуальні дані. Повідомляється, що якість наповнення реєстру Оберіг зросла з 27% до 88%.
- За словами Черногоренко, на базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.