Після двох осквернень: у Тернополі пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону

Протягом грудня 2021 року пам'ятник Степану Бандері двічі оскверняли. Після цього політики вирішили взяти його під цілодобову охорону.

Правоохоронці та бійці батальйону "Тернопіль" стежитимуть за пам'ятником постійно. Відповідну інформацію оприлюднив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

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Пам'ятник Бендері у Тернополі охоронятимуть цілодобово

Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята!

– написав Бутковський.

Коментуючи заяву виданню ZAXID.NET, розповів, що таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини.

"Охоронятиме постамент збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль". Ще під час першого нападу на пам'ятник провідникові ОУН ми зверталися до керівника управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, щоб він вжив усіх необхідних заходів", – пояснив депутат.

У поліції виданню підтвердили інформацію, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше будуть біля Бандери, проте деталі не повідомили.

Сам Богдан Бутковський також розповів, що 1 січня 2022 року, у день народження Степана Бандери, на 16 годину буде щорічна урочиста хода, що стартує від стадіону імені Шухевича, та закликав долучатись.

Коротко про осквернення пам'ятника у Тернополі

14 грудня посеред дня невідомий пошкодив пам'ятник Степану Бандері. Чоловік залив постамент червоною фарбою. На камерах поліція помітила, що молодий чоловік кинув у пам'ятник 2 пакети з червоною фарбою. Після цього одразу втік.

Згодом 20 грудня його затримали. Також був другий злочинець, який чекав на нього в авто. Його також затримали. Чоловіки виявились мешканцями Житомира.

21 грудня невідомий кинув постамент яйцем, та його досі не знайшли.

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Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича!