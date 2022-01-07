Росія може вдатися до провокацій, щоб застосувати військову силу, – Блінкен

7 січня 2022 , 20:13
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Джерело:

U.S. Department of State

США докладуть усіх зусиль, щоб дипломатичним шляхом знизити напругу поблизу кордонів України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блікен під час брифінгу 7 січня.

Очільники МЗС НАТО у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга. Пріоритетним питанням була протидія російській агресії. 

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Головне з брифінгу Блінкена

Держсекретар США заявив, що Росія може вдатися до провокацій, аби застосувати військову силу. 

Блінкен наголосив: у НАТО ніколи не обіцяли Росії не розширюватися у східному напрямку. Деякі вимоги з так званих російських "гарантій безпеки" є "абсолютно нездійсненними". 

Водночас Штати – готові до діалогу з Росією. Є сфери, у яких можливий прогрес. 

За словами Блінкена, діалог США та Росії має бути "вулицею з двостороннім рухом". Якщо Росія вдаватиметься до ескалації, будуть нові санкції. 

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