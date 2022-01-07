Росія може вдатися до провокацій, щоб застосувати військову силу, – Блінкен
Джерело:U.S. Department of State
США докладуть усіх зусиль, щоб дипломатичним шляхом знизити напругу поблизу кордонів України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блікен під час брифінгу 7 січня.
Очільники МЗС НАТО у п'ятницю, 7 січня, провели термінове засідання під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга. Пріоритетним питанням була протидія російській агресії.
Зауважте Очільники МЗС НАТО на терміновому засіданні закликали Росію до деескалації та діалогу
Головне з брифінгу Блінкена
Держсекретар США заявив, що Росія може вдатися до провокацій, аби застосувати військову силу.
Блінкен наголосив: у НАТО ніколи не обіцяли Росії не розширюватися у східному напрямку. Деякі вимоги з так званих російських "гарантій безпеки" є "абсолютно нездійсненними".
Водночас Штати – готові до діалогу з Росією. Є сфери, у яких можливий прогрес.
За словами Блінкена, діалог США та Росії має бути "вулицею з двостороннім рухом". Якщо Росія вдаватиметься до ескалації, будуть нові санкції.
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