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24 Канал Новини України Після гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів, – Умєров
27 червня, 10:56
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Після гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів, – Умєров

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Міністр оборони Рустем Умєров висловився про переговори з Росією.
  • Він зазначив, що після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.

Міністр оборони України Рустем Умєров висловився про наступні кроки переговорного процесу з Росією. Після завершення обговорень гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.

Про це глава оборонного відомства Рустем Умєров заявив під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал.

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Переговори з Росією

Умєров зазначив, що після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.

Як зазначив міністр оборони, Україна очікує на предметний діалог. За його словами, найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави, 
– підкреслив глава Міноборони.  

До слова, лідер Туреччини Ердоган заявив, що Дональд Трамп погодився взяти участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Однак за умови, що на них буде присутній глава Кремля Володимир Путін.