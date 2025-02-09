Після Харкова та Сум Росія планувала атакувати Запоріжжя, – Зеленський
- Росія планувала нове вторгнення, а саме атаку на північ, зокрема на Харків та Суми, та Запоріжжя на півдні.
- Українська операція на Курщині змусила Росію відкликати частину військ.
Президент України розповів, що одним із завдань операції ЗСУ на Курщині був захист українських міст. Путін вочевидь планував розпочати нове повномасштабне вторгнення.
Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає 24 Канал. Російський диктатор хотів наступати з півночі, захопивши Суми та Харків.
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Що відомо про плани Росії
Наступною метою окупантів мав стати південь країни – Запоріжжя. Але завдяки Курській операції росіяни відкликали бойові частини звідти, а також частково зі сходу, де у ворога найбільше угруповання.
За словами Зеленського, наразі на Курщині перебуває понад 60 тисяч військових противника, а також північнокорейські солдати.
Ідея українського командування полягала в завданні превентивного удару та утворенні буферної зони саме на території держави-агресора.
Безумовно, був би хаос, велика кількість жертв, полонених тощо – могло б бути, якби наші хлопці не захистили (українські землі в контексті Курської операції – 24 Канал),
– каже президент.