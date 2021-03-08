Після Іраку – до Лівану: папа Франциск пообіцяв нову подорож

Папа Римський Франциск вперше в історії відвідав Ірак. Після цього понтифік пообіцяв окрему подорожі до Лівану.
Джерело:Vatican News
Незабаром Франциск планує окрему подорож до Лівану. Папа Римський зупинявся у Бейруті нещодавно, проте цього недостатньо.
До теми Коли буде можливість, – Папа Римський запевнив, що повернеться в Аргентину
Однієї зупинки в Бейруті замало, – Франциск
Патріарх Раї попросив мене зробити зупинку в Бейруті під час цієї подорожі. Але мені цього здавалося замало. Крихта перед лицем проблеми, перед країною, що стільки страждає як Ліван. Я написав йому листа і обіцяв зробити подорож,
– сказав Франциск.
Ліван – країна рівноваги в регіоні
Ліван понтифік вважає "країною-посланням" в дуже складному регіоні. Поруч – Сирія охоплена громадянською війною. Роль Лівану тут, наголосив Папа Римський, більша, ніж просто рівновага.
Коротко про візит Франциска до Іраку
- На початку березня Франциск вперше відвідав Ірак. Понтифік подорожував містами країни, зустрічався, як з християнськими, так і мусульманським лідерами.
- Зокрема, він спілкувався з лідером шиїтів Іраку Алі Ас-Сістані.
- Свій візит понтифік завершив месою для 10 тисяч людей.