Після Іраку – до Лівану: папа Франциск пообіцяв нову подорож

Папа Римський Франциск вперше в історії відвідав Ірак. Після цього понтифік пообіцяв окрему подорожі до Лівану.

Незабаром Франциск планує окрему подорож до Лівану. Папа Римський зупинявся у Бейруті нещодавно, проте цього недостатньо.

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Однієї зупинки в Бейруті замало, – Франциск

Патріарх Раї попросив мене зробити зупинку в Бейруті під час цієї подорожі. Але мені цього здавалося замало. Крихта перед лицем проблеми, перед країною, що стільки страждає як Ліван. Я написав йому листа і обіцяв зробити подорож,

– сказав Франциск.

Ліван – країна рівноваги в регіоні

Ліван понтифік вважає "країною-посланням" в дуже складному регіоні. Поруч – Сирія охоплена громадянською війною. Роль Лівану тут, наголосив Папа Римський, більша, ніж просто рівновага.

Коротко про візит Франциска до Іраку