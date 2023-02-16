У прикордонному районі Молдови знову знайшли уламки ракети після масованого обстрілу України
Джерело:МВС Молдови
У ніч на 16 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Це вже не вперше, коли внаслідок бомбардувань України страждають й інші держави.
Патруль поліції Молдови виявив залишки ракети. Уламки впали в районі сектору прикордонної поліції Ларга (район Бричень)
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Поліція проводить слідчі дії
Після виявлення чергових уламків прикордонники Молдови оточили територію, де впали залишки ракети і повідомили про інцидент екстерну службу та правоохоронців.
Наразі відповідні органи готуються проводити слідчі дії, аби визначити походження уламків ракети.
До слова, це вже четвертий випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.
Варто нагадати, що нещодавно країна закрила повітряний простір, адже у небі виявили невідомий літальний об'єкт. Згодом повідомили, що це була повітряна куля з кутовими відбивачами.
Такі ж кулі наступного дня виявили у небі над Києвом та областю.
"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йдеться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Росія знову обстріляла Україну: що відомо
- Під час повітряної тривоги вночі 16 лютого російські загарбники випустили по Україні орієнтовно 36 ракет.
- Наші сили та засоби ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101/555, "Калібрів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Решту ракет влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Перш за все мовиться про ракети Х-22, які Україна не може знищити через брак засобів. Про цю атаку – читайте за посиланням.
- Зокрема, приліт зафіксували у Львівській області. В Офісі Президента розповіли, що ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. На щастя, жертв та постраждалих немає.