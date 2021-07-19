Небо різко почорніло, будинків не видно: Київ знову накрила шалена злива – фото та відео

Вдруге за 3 дні Київ знову накрила шалена спека та гроза. У підсумку столичні вулиці 19 липня затопило. До цього в місті можна було спостерігати спеку від +30 градусів.

В обід понеділка у Києві гриміло та блискало. Водночас день перетворився на ніч – небо закрило хмарами. А температура опустилася до +22.

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Грім, блискавка та дощ

У Києві можна було спостерігати сильний дощ із блискавкою. Супроводжувалося все це сильними поривами вітру.

У підсумку затопило не лише віддалені райони, а і середмістя. Більшість вулиць української столиці перетворилася на Венецію.

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Метро закрили

Через потрапляння води в касову залу, станцію "Берейстейську" зачинили на вхід і на вихід. Про це повідомили у Київському метрополітені.

Наразі на місці працюють фахівці. Про відкриття станції пообіцяли повідомити додатково.

Тим часом, у мережі опублікували фото та відео потопів у підземних переходах Києва.

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Знову потоп

Вже традиційно, на жаль, у стодлиці виникає потоп після дощу.