Небо різко почорніло, будинків не видно: Київ знову накрила шалена злива – фото та відео
Джерело:24 канал
Вдруге за 3 дні Київ знову накрила шалена спека та гроза. У підсумку столичні вулиці 19 липня затопило. До цього в місті можна було спостерігати спеку від +30 градусів.
В обід понеділка у Києві гриміло та блискало. Водночас день перетворився на ніч – небо закрило хмарами. А температура опустилася до +22.
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Грім, блискавка та дощ
У Києві можна було спостерігати сильний дощ із блискавкою. Супроводжувалося все це сильними поривами вітру.
У підсумку затопило не лише віддалені райони, а і середмістя. Більшість вулиць української столиці перетворилася на Венецію.
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Метро закрили
Через потрапляння води в касову залу, станцію "Берейстейську" зачинили на вхід і на вихід. Про це повідомили у Київському метрополітені.
Наразі на місці працюють фахівці. Про відкриття станції пообіцяли повідомити додатково.
Тим часом, у мережі опублікували фото та відео потопів у підземних переходах Києва.
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Знову потоп
Вже традиційно, на жаль, у стодлиці виникає потоп після дощу.