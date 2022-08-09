Після нічних вибухів у Мелітополі є ліквідовані й поранені окупанти, у місті далі гаряче, – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі українські військові влаштували чергову пекельну ніч для окупантів. Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі російські загарбники.

Люди чули близько 10 гучних вибухів

Про обстріли ЗСУ по окупантах в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, чергова пекельна ніч для ворогів у Мелітополі розпочалася 8 серпня о 22:30.

До речі Вороги відчули, що таке смерть, – мер Мелітополя про удари по військових базах росіян

Іван Федоров розповів, що люди чули гучні вибухи, яких було близько 10. ЗСУ обстрілювали окупантів близько 2 годин.

Мер Мелітополя зазначив, що наразі не може чітко назвати місце, де були вибухи. Та водночас Федоров заявив, що є поранені та вбиті окупанти.

Відповідну інформацію українська сторона отримала, оскільки росіяни зверталися до лікарів.

ЗСУ зранку знову відпрацювали по загарбниках

Іван Федоров розповів, що після пекельної ночі для окупантів настав і гарячий ранок. Близько 6 ранку розпочалися чергові вибухи.

Над військовою базою, які було зруйновано 4 рази, знову підіймається дим. Мер Мелітополя наголосив, що більше деталей повідомлять згодом.

Яка ситуація в окупованому Мелітополі

Українські військові продовжують відпрацьовувати по базах і складах російських окупантів. У ніч проти 8 серпня в Мелітополі також лунали вибухи. Повідомлялося про декілька влучань в аеродром та колишній завод РЕФМА.

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про атаку по окупантах. Наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, росіяни зазнали серйозних втрат у техніці.

Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя з HIMARS.

Дізнайтесь більше – Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі: дивіться відео