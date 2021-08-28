Після обстрілів Авдіївки зону ООС збирається відвідати Разумков

Ситуація на Донбасі 28 серпня загострилася – окупанти поранили 4 українських захисників та обстріляли прифронтову Авдіївку. У зону Операції об’єднаних сил 30 серпня приїде спікер парламенту Дмитро Разумков.

Інформацію про те, що голова Верховної Ради має намір здійснити візит у зону ООС, повідомили у парламенті.

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Разумков збирається на Донбас

30 серпня голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об'єднаних сил,

– йдеться у повідомленні.

У Раді додали, що під час поїздки спікер українського парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС.

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Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року. За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.

Крім того, російські найманці вранці поранили 1 військового, згодом стало відомо про ще 3 постраждалих українських бійців. Воїни перебувають у лікарні у задовільному стані.

Текст публікації Верховної Ради:

30 серпня Голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об’єднаних сил.

Під час поїздки Голова українського Парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об’єднаних сил.