Після обстрілів Авдіївки зону ООС збирається відвідати Разумков

28 серпня 2021 , 14:24
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Джерело:

телеграм Верховної Ради

Ситуація на Донбасі 28 серпня загострилася – окупанти поранили 4 українських захисників та обстріляли прифронтову Авдіївку. У зону Операції об’єднаних сил 30 серпня приїде спікер парламенту Дмитро Разумков.

Інформацію про те, що голова Верховної Ради має намір здійснити візит у зону ООС, повідомили у парламенті.

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Разумков збирається на Донбас

30 серпня голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.

У Раді додали, що під час поїздки спікер українського парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС.

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Текст публікації Верховної Ради: 

30 серпня Голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об’єднаних сил.
Під час поїздки Голова українського Парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Автор: Наталія Пристанська