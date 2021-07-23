Після обстрілу окупантів: у Мар'їнці місцевий житель отримав поранення
23 липня 2021 , 16:35Читать новость на русском
Джерело:Поліція Донеччини
Житель Мар'їнки постраждав внаслідок вибуху невстановленого предмета. 52-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями.
Відповідне повідомлення надійшло до поліції Курахового 23 липня. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
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Поліцейські зазначили, що чоловік отримав ушкодження 23 липня о 06.45. У цей час він перебував на подвір'ї свого будинку у місті Мар'їнка.Зверніть увагу! За попередньою інформацією, все це сталося у результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу з боку окупантів.
За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація статті – про порушення законів та звичаїв війни.
Бойовики обстріляли Опитне
- Окупанти на Донбасі цинічно порушують перемир'я. 23 липня вони також обстріляли околиці Опитного з мінометів. Під вогонь російських найманців потрапили будинки місцевих.
- Від ранку бойовики запустили 20 мін у бік селища з мінометів 120 міліметрового калібру. Зазначимо, що ці міномети заборонені мінськими домовленостями.
- Внаслідок обстрілу пошкоджена приватна власність, зруйнована господарча будівля. Українська сторона вже повідомила ОБСЄ про порушення з боку окупантів.