Після обстрілу окупантів: у Мар'їнці місцевий житель отримав поранення

Житель Мар'їнки постраждав внаслідок вибуху невстановленого предмета. 52-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями.

Відповідне повідомлення надійшло до поліції Курахового 23 липня. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

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Поліцейські зазначили, що чоловік отримав ушкодження 23 липня о 06.45. У цей час він перебував на подвір'ї свого будинку у місті Мар'їнка.

За попередньою інформацією, все це сталося у результаті вибуху невстановленого предмета під час обстрілу з боку окупантів.

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Попередня кваліфікація статті – про порушення законів та звичаїв війни.

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