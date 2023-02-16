Батько мріє поставити на ноги 2-річну доньку Лізу, яка через росіян втратила можливість ходити

Львівські лікарі рятують родину, яка серйозно постраждала під час обстрілу росіянами Бахмута, що на Донеччині. Під удар Інна, Павло та їхня донечка потрапили ще 17 жовтня.

Маленькій Лізі лише 2 роки. Внаслідок поранення через ракетний обстріл вона не може ходити.

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Батько мріє поставити доньку на ноги

Уламок у попереку, переломи обох кісток правої гомілки, численні рани – в такому стані Ліза потрапила у реанімацію в Дніпрі. Зараз батько Лізи мріє поставити дівчинку на ноги, щоб вона бігала так, як раніше. Для цього родина планує продовжити реабілітацію за кордоном.

Лікарі зазначають: щойно стан здоров'я Лізи вдалося стабілізувати, родину перевели в Національний реабілітаційний центр "Незламні".

2-річна Ліза проходить реабілітацію / Фото UNICEF Ukraine

Як родина виїхала з Бахмута

Вибратися з пошкодженого будинку постраждалим з важкими мінно-вибуховими травмами допомогли сусіди. Родину екстрено госпіталізували до лікарні у Костянтинівку. Там Павла прооперували, діставши з тіла уламки.

Мамі дівчинки, Інні, також неабияк дісталося – у неї складний перелом лівого передпліччя та черепно-мозкова травма. Хірурги реабілітаційного центру оперували жінку вже двічі. Кажуть, що найбільше постраждала рука.

Перебуваючи у Львові, родина дізналася, що повертатися їм більше нікуди – російські обстріли залишили від їхнього будинку у Бахмуті самі стіни. Ця новина стала потрясінням, тому паралельно з хірургами, травматологами та фахівцями з реабілітації, з Інною та Павлом працюють психотерапевти.

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