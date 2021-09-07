Після операції у Кабулі вам аплодує весь світ, – Зеленський привітав українських розвідників

Щороку в Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. З нагоди свята президент Володимир Зеленський привітав військових, які "відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки країни".

Глава держави зазначив, що завдяки воїнам-розвідникам українська держава здатна запобігти загрозам і здолати виклики. У цьому контексті він також згадав операцію ГУР з порятунку афганців у захопленому талібами Кабулі.

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Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. Після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки,

– зазначив президент.

Порятунок афганців у Кабулі

У Кабулі 19 громадян Афганістану та члени їхніх родин перебували у місті та хотіли евакуюватися з країни. Уряд Канади запропонував їх прийняти та розмістити, але тільки якщо вони зможуть дістатися аеропорту.

Ніхто не був готовим за ними вийти. Афганці просили американських, канадських, катарських військових – усі боялися.

Тоді перекладачі звернулися до українців. Спецсили ГУР Міноборони пішли у місто, дійшли до ринку, зустріли афганців з їхніми родинами на двох авто та провели до летовища. Звідти наш літак вивіз їх до Пакистану.

Світ захоплюється українцями

Світ захоплюється мужністю українських спецпризначенців, які евакуювали людей з Кабула у жахливих та небезпечних умовах.

Розвідники щодня здійснювали 3 – 4 виходи з міжнародного аеропорту афганської столиці на пошуки людей, яких треба врятувати.

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