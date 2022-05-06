Після перемоги ми маємо випалити все російське в Україні

Ми 8 (насправді 30) років панькались із російською мовою, назвами вулиць, пам‘ятниками, культурою, інфопростором. Думали про якусь толерантність, не розуміли важливість мови, були байдужими до символів і культури. І привели сюди "рускій мір".

Українці самі привели сюди "рускій мір"

Какая разніца, как називаєца уліца?"

"Лудше ми дарогі дєлалі а не таблічкі мєнялі!"

"Ета же наша історіяяяяя!"

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Ми 8 (насправді 30) років панькались із російською мовою, назвами вулиць, пам‘ятниками, культурою, інфопростором.

Думали про якусь толерантність, не розуміли важливість мови, були байдужими до символів і культури. І привели сюди "рускій мір".

Росіянам є різниця

Росіянам є різниця, якою мовою говорять і як називаються окуповані міста. Їм не складно замінити одну літеру, щоб наш український Маріуполь став їхнім загарбаним "мариуполем".

Місто знищене, його не існує, десятки тисяч убитих і закатованих, випалена земля, але з табличкою "мариуполь".

Після перемоги ми маємо випалити все російське, що засмічує наш вільний український простір.

Жодної вулиці імені росіянина. Жодної російської таблички. Жодного пам‘ятника росіянину. Жодної поваги, жодної толерантності, жодного пробачення.