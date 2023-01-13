Криза, збагачення та бідність: які внутрішні загрози чекатимуть на українців після перемоги

Чого ж нам очікувати після нашої перемоги? Впевнена, що нас чекає велика криза, яка матиме економічний, політичний і ціннісний прояви.

Українцям не оминути великої кризи

Ми виявили велику силу духу і зробили важливий ціннісний вибір, але не створили надійних механізмів, які б дали нам можливість впевнено рухатися вперед. Тому криза неминуча і вже сьогодні варто говорити про виклики, які нас чекатимуть після перемоги над ворогом.

Читайте також Як гроші спонукають росіян переступати через трупи у Соледарі

Соціальний психолог Мортон Дойч – один з найвидатніших фахівців у галузі врегулювання конфліктів – вивів чотири основні причини виникнення кризи:

контроль над ресурсами (влада, життєвий простір, земля, гроші, власність, їжа, вода);

уподобання й антипатії (конфлікт вподобань особи чи групи щодо переваг певної моделі взаємодії);

цінності (прагнення однієї зі сторін зробити свої цінності домінантними та обов'язковими навіть для тих, хто цілком не згодний з ними);

уявлення (різні оцінки щодо певної інформації, знань чи уявлень про реальність).

Навіть побіжний погляд на те, що відбувається в Україні, засвідчує, що великої кризи нам не минути. Наша здатність пристосуватися до змін і "витримати удар" визначатиме подальші перспективи України.

Наша оптимістична трагедія вразила мужністю і відвагою героїв та надихнула багатьох у світі. Однак ймовірний подальший політичний "водевіль" зі сумними наслідками може розчарувати навіть найзавзятіших прихильників України.

Війна – це не лише про героїв

Боротьба за контроль над ресурсами стане першою причиною внутрішнього конфлікту. І мова не тільки про подальші намагання концентрації влади й монополізації інформаційного простору. Війна – це не тільки про героїзм і відвагу. Війна – це й про збагачення.

Колись після мого виступу професор Гарварду взявся показати мені визначні пам'ятки Бостону, наголошуючи: "Ось тут жили багатії, що збагатилися після війни за незалежність, ось тут – після громадянської війни, а ось ці – в роки Першої світової...". Боротьба старих і нових нуворишів за ласі "шматки" у відбудові інфраструктури країни йтиме на фоні тисяч зруйнованих приватних підприємств і неминучого безробіття.

Війна не закінчиться із підписанням капітуляції. Вона житиме у розбомблених домах і замінованих землях. Тому через неї ще помиратимуть люди вже у мирний час.

Цікаво Без обіцяних катастрофічних наслідків: ембарго на російську нафту працює, але не дуже

З війни повертатимуться, але як жити без бою не знатимуть. ВООЗ наголошує, що кожен четвертий українець психологічно травмований війною. Великий запит на справедливість штовхатиме багатьох людей вчиняти самосуди.

Скандали із призначенням посла в Болгарію та історія з речницею ДПСУ, що любить подорожі у Париж, засвідчили не тільки те, що влада ігнорує важливість інституту репутації. Впевненість у тому, що все "під контролем", завжди обертається на конфлікт цінностей: між тим, що є і тим, "як повинно бути".

Криза дозволить Україні перейти на новий етап існування

Поширені уявлення і сподівання багатьох людей про те, що після війни все буде як раніше, підкріплюються владними "марафонами". Так, як раніше, вже не буде. Тому після надмірних очікувань завжди настає час обов'язкових розчарувань, якими неодмінно спробують скористатися політичні пройдисвіти. І ще буде багато речей, які наближатимуть кризовий стан.

Рекомендуємо Росія прирівнює Соледар ледь не до Києва, щоб набити собі ціну

Тішить лише те, що Росія вже не матиме змоги впливати на ці процеси, бо пожинатиме плоди своїх злочинів і повернеться у "смутні часи".

Криза як переломний етап і зміна функціонування будь-якої системи, має як руйнівні наслідки, так і можливості переходу на інший, якісно новий, стан існування. І вона завдасть нам багато шкоди, однак не змінить цінностей, за які ми боремося. Не змінить нашої віри у те, що все буде добре, і ми відновимо країну та "запануємо у своїй сторонці". Хотілося б, щоб не надвеликою ціною...