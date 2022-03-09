Після підписання "Мінська" Путін готувався до нападу, – командир чеченського батальйону

Україна вже 13 день героїчно відбиває напад Росії. Нам допомагають у цьому навіть іноземці, зокрема, й чеченський батальйон.

Командир чеченського батальйону в Україні імені шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що Путін планував напад давно. Саме зараз цей новий загін чеченців формується в нашій державі.

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Путін планував напад на Київ та на решту України. Тому, коли у 2016 – 2017 роках оголосили перемир'я у Мінську, то попри домовленості, увесь цей час вони готувалися до великого нападу,

– сказав чеченець.

За його словами, вони попереджали про це.

"Хоча ми і військовим нашим, і Службі безпеки України казали: це так не закінчиться, вони взяли паузу на підготовку. Ми це проходили у себе на території, у своїх війнах, вірити їм ні на секунду не можна, а треба готуватися", – сказав Чеберлоєвський.



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