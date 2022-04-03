Після подій у Бучі ООН має або виключити Росію, або саморозпуститися, – Клімкін

Павло Клімкін заявив, що підтримка злочину – це також злочин. Тому ООН має негайно відреагувати на ті жахіття, які росіяни творили у Бучі під Києвом.

Моторошні фото зі звільненої Бучі облетіли вже весь світ. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що тепер в ООН є лише 2 шляхи.

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Варіанти дій ООН

Негайно виключити Росію з Ради з прав людини. Таку саму вимогу слід спрямувати і до Міжнародного Суду в Гаазі. Саморозпуститися як організація, що остаточно втратила моральну основу для своєї діяльності.

У 1939 році СРСР виключили з Ліги націй за напад на Фінляндію. Настав час повторити історію,

– сказав Клімкін.

Політик зазначив, що у разі, якщо це не вдасться організацію потрібно розпускати. Адже ООН має відповісти за підтримку злочинців.

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