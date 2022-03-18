Після повітряної тривоги вибух прогримів у Запоріжжі
18 березня 2022 , 07:49Читать новость на русском
У Запоріжжі вранці 18 березня прогримів вибух. Після нього оголосили повторну повітряну тривогу.
Наразі його характер поки що не відомий. Відомо лише, що тривогу у місті оголосили о 7:30 ранку.
До слова У Львові, Дніпрі та Харкові лунають вибухи
"У Запоріжжі пролунав вибух, після якого було оголошено повітряну тривогу", – мовиться у місцевих пабліках міста.
Більше деталей наразі невідомо.
Однак у Запоріжжі поки не оголошували про відбій повітряної тривоги (станом на 8 ранку), тому просимо усіх залишаться в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою.Увага! Крім того, нагадуємо вам про те, що не можна поширювати фото та відео з місць атаки та поширювати координати.
Не лише у Запоріжжі
Окрім цього, вранці приблизно о 6:30 у Львові теж пролунали вибухи. За словами очевидців, їх було декілька. Згодом про вибухи повідомили в Харкові та Дніпрі.
Як виглядає обстріляний Маріуполь: дивіться відео