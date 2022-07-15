Після ракетного удару у Дніпрі є жертви серед цивільних: загинув водій автобуса

Внаслідок потрапляння російських ракет по Дніпру загинув водій. Відомо, що ракетною атакою росія обірвала життя трьох людей.

Інформацію про одного загиблого ввечері 15 липня повідомив представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков. За його словами загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

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Внаслідок атаки у Дніпрі загинуло 3 людей

Внаслідок сьогоднішнього теракту росії в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав…

– пояснив Васючков.

Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про 3 загиблих.

За його словами, російські ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15 осіб – поранені,

– написав Резніченко.

Очільник ОВА додав, що масштаби руйнувань з'ясовують.

По Дніпру випустили ракети з Каспійського моря

Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря,

– повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також пояснили, що:

чотири ракети – збило силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід";

декілька ракет – влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

"Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 кілометрів за годину", – повідомило командування.

Коротко про атаку по Дніпру

Ввечері 15 липня росіяни атакували Дніпро. Попередньо відомо, що місцеві жителі бачили у небі дим та казали про 3 – 4 вибухи. Окрім того, повідомляли про сильну пожежу.

Згодом міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що через ракетний удар росії у Дніпрі деякий час можуть бути перебої з постачанням води.

Мер міста Борис Філатов уточнив, що в районі Південмашу та вулиці Робочої можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.

Варто відзначити, що вибухи у Дніпрі лунали під час повітряної тривоги. Саме тому людей закликали не виходити з укриттів до відбою та постійно реагувати на сирени.

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