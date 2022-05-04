Після ракетних ударів на Львівщині скасували рейси 5 приміських поїздів

Укрзалізниця повідомила про вимушену зміну графіку приміських поїздів у Львівської області. До цього призвели обстріли залізничної інфраструктури.

Нагадаємо, 3 травня, ворог завдав ракетного удару по Львову. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що унаслідок цього пошкоджені 3 електричні підстанції.

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Зміни у графіку Укрзалізниці

У результаті Укрзалізниця повідомила про скасування кількох рейсів з приміських поїздів. Йдеться про:

№ 6125 Львів – Шкло;

№ 6119 Львів – Мостиська;

№ 6021 Львів – Золочів;

№ 6015 Львів – Трускавець;

№ 6027 Львів – Сянки.

135 пасажирів зі скасованих рейсів розмістили на вокзалі. Їх перевезуть електропоїздами після врегулювання ситуації з рухом поїздів. Ще низка поїздів відправиться із затримкою:

Рейс № 6052 Львів – Стоянів відправився із затримкою 02:32.

Рейс № 6056 Львів – Сокаль відправився із затримкою 02:08.

Рейс № 6002 Львів – Рава-Руська відправився із затримкою 02:22.

Укрзалізниця також повідомила про затримання пасажирських поїздів по Львівському, Закарпатському та Придніпровському напрямках. Актуальні дані станом на 00:20:

№50 Трускавець – Київ (+2 години);

№60 Чоп – Київ (+3 години);

№4 Львів – Запоріжжя (+4 години);

№26 Рахів – Одеса (+3 години);

№22 Трускавець – Харків (+5 годин);

№12 Львів – Одеса (+2 години);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+4 години);

№145 Львів – Ужгород (безпересадкові вагони Київ – Відень) (+4 години);

№82 Ужгород – Київ (+1,5 години);

№92 Львів – Київ (+1 година);

№56 Рахів – Київ (+1 година);

№136 Чернівці – Одеса (+30 хвилин);

№96 Рахів – Київ (+1 година);

№14 Солотвино – Київ (+1,5 години);

№30 Ужгород – Київ (+2 години);

№38 Ужгород – Одеса (+1,5 години);

№46 Ужгород – Лозова (+30 хвилин);

№231 Дніпро – Львів (+2,5 години);

№53 Дніпро – Одеса (+2,5 години);

№75 Кривий Ріг – Київ (+1 година);

№175 Запоріжжя – Жмеринка (+1 година);

№85 Запоріжжя – Львів (+30 хвилин);

№37 Запоріжжя – Київ (+30 хвилин);

№710 Львів – Дарниця (+3,10 години);

№753 Харків – Львів (+1,40 години).

В Укрзалізниці заявили, що вони роблять усе можливе задля стабілізації руху поїздів. Пасажирів закликають уважно стежити за можливими змінами.

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