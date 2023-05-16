Після ракетної атаки – атака дронами: у Борисполі ППО збиває ворожі безпілотники

Росіяни продовжують тероризувати мешканців Києва та Київщини. В області знову лунає повітряна тривога. Відомо про те, що ППО збиває безпілотники у Борисполі.

Росіяни вдруге за ніч атакували Київщину. Цього разу ворог запустив безпілотники над областю. Місцева влада повідомляє про те, що в регіоні працює ППО. Тож будьте обережними та не покидайте укриттів.

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ППО збиває російські дрони

Південніше Борисполя сили ППО працюють по БпЛА. В столиці й області знову тривога. Залишайтеся в укриттях!

– зазначив Віталій Кличко.

Зазначимо, що повітряна тривога у Києві лунає з 04:22, а в області – з 04:23. Додамо, що попередній відбій повітряної тривоги був о 04:05. Це означає, що між сиренами мешканці столиці й області мали якихось 17 хвилин умовного спокою.

Що відомо про нічну атаку Києва

Зазначимо, що о 02:24 пролунала повітряна тривога спочатку у Києві, а через кілька хвилин – в області. Тоді мешканців закликали не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Уже о 02:52 стало відомо, що у Київській області пролунали вибухи.

О 02:54 надійшла інформація про вибухи й у самому Києві. Місцева влада зазначила, що у столиці працює ППО.

Моніторинговий канал Monitor о 03:03 зазначив, що росіяни атакували Київ ракетами "Кинджал" з Північного напрямку. Зауважимо, що це неофіційна інформація, яка потребує підтвердження від представників влади.

03:09 У Київській обласній військовій адміністрації наголошували, що ракетна небезпека зберігається.

Згодом у КМВА зазначили, що падіння уламків зафіксували у:

Оболонському;

Шевченківському;

Солом'янському;

Дарницькому районах.

Міський голова Віталій Кличко о 03:56 додав, що внаслідок ракетного удару у Солом'янському районі постраждало троє людей. В Оболонському, де впали уламки ракет, минулося без потерпілих.