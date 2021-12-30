Після розмови Байдена і Путіна: Туреччина сподівається на зняття напруги біля України

Крім того, Анкара чекає результатів від зустрічей Росія – НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мівлют Чавушоглу.

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За словами міністра, турецька влада виступає за якнайшвидше пом'якшення ситуації в регіоні. Чиновник після контактів Байдена й Путіна сподівається на нормалізацію та пом'якшення ситуації.

Необхідно зняти цю напруженість, вона не має тривати,

– сказав Чавушоглу.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше говорив, що готовий стати посередником у перемовинах між Україною і Росією на тлі активності російських військ біля українських кордонів.