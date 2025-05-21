Європейці шоковані Трампом

Країни ЄС і Велика Британія запровадили нові серйозні санкції проти Росії на тлі розмови Трампа і Путіна. Тепер виживання демократії залежить від стійкості європейських лідерів.

Трамп знову видає провал за успіх

Після розмови з Владіміром Путіним Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Після того, як Трамп заявив їм, що вважає великим успіхом згоду Путіна щодо початку перемовин між Росією та Україною без будь-яких посередників і не згадав про необхідність припинення вогню на фронті, на лінії зв'язку між Америкою і Європою запанувала тиша.

Очевидно, що європейські лідери навіть не знали, що сказати Трампу, який у звичній до себе манері намагається видати чергову дипломатичну поразку як велике дипломатичне досягнення.

До речі, нещодавно щось подібне ми спостерігали після атак американських ВПС на позиції терористичної організації "Ансорула" хуситів у Ємені. Після того, як виявилося, що атаки призводять лише до втрати Америкою літаків і обстрілу кораблів США у Червоному морі, Білий дім пішов на сепаратні домовленості із хуситами, які погодилися не обстрілювати кораблі США. Коли у Трампа запитали, що він думає про безпеку Ізраїля, якого Ємен обстрілює балістичними ракетами, той спокійно сказав, що його це "не цікавить".

Приблизно той самий підхід ми зараз бачимо щодо російсько-української війни. Путін не погоджується із жодними пропозиціями Трампа. Зрештою президент США приймає позицію російського лідера і починає подавати її як реальний успіх своєї дипломатії.

Європейському Союзу не залишається нічого іншого, окрім продовжити політику санкційного тиску на Москву, але вже не сподіваючись на нові санкції з боку США. Під час розмови із керівниками Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та очільницею Європейської комісії Трамп сказав, що не збирається запроваджувати нові санкції, бо не хоче "заважати" перемовинам між Росією і Україною. Здивування європейських лідерів ніяк не вплинуло на позицію президента США.

Тепер все залежить від ЄС

Кремль задоволений досягненнями, які вдалося отримати Путіну під час розмови з американським колегою. Головне, що зараз буде робити Росія, – це тягнути час. Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков вже підкреслив, що термінів для підготування так званого меморандуму, який має відкрити дорогу до припинення вогню та майбутніх перемовин, нема.

Ще одна реальна перешкода, яку намагається виставити Кремль – це заява про те, що для того, щоб працювати над меморандумом, Україна має погодитися із головними напрямками мирної угоди, яку запропонує Москва.

Зараз найголовніше – наскільки європейці зможуть отямитися після чергового політичного шоку, пов'язаного з очевидною прихильністю Трампа до Путіна. ЄС та Велика Британія можуть запроваджувати нові санкції проти Росії, створюючи серйозні перешкоди для нормального функціонування економіки цієї агресивної держави, а також не залишаючи Трампу ілюзій, що він зможе співпрацювати з Москвою без завершення війни. Це буде співпраця двох ізольованих економік, які будуть змушені обходити проблеми, що для російської економіки створюватимуть європейські партнери США.

Скажімо, та сама система SWIFT, від якої відключили Росію, може почати знову співпрацювати з російськими фінансовими установами тільки, якщо з цим погодяться у ЄС.

Переважна більшість заморожених російських активів також перебуває у банківській системі ЄС, а не США.

Відновлення енергетичної системи Росії із продажем газу чи нафти до європейських країн, навіть якщо американські компанії виявлять зацікавленість у поверненні до схеми з "Північними потоками", неможлива без згоди європейських урядів.

Таких прикладів можна навести чимало. Коли Трамп і Путін розмовляють про торгівлю між собою, вони не можуть обійти Європу.

Від стійкості європейських лідерів і їхньої готовності протистояти не тільки агресивній політиці Путіна, але й повній відсутності цінностей і невігластву Трампа, буде залежати не тільки виживання Європи, але й виживання демократії. США за Трампа не збираються захищати демократію, а використовують ситуацію, що склалася у світі, для посилення влади у стилі найогидніших авторитарних правителів сучасності, про яких з ентузіазмом і повагою відгукується Трамп.