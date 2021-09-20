Після скандалу: у Франції заговорили про зміну стратегічної концепції НАТО

Австралія розірвала контракт з Францією щодо будівництва підводних човнів, вступивши в альянс з США та Британією. Глава МЗС Франції заявив, що це може вплинути на нову стратегічну концепцію НАТО.

Зокрема сторони обговорять основи альянсу. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна не виходитиме з НАТО.

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Франція заявила, що НАТО обговорить основи Альянсу

НАТО на прохання президента республіки ініціювало обговорення основ Альянсу. На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції,

– заявив у глава відомства.

Він також додав, – очевидно, те, що щойно сталося, буде враховуватися. Також політик звинуватив союзників країни у брехні та заявив про кризу.

Коротко про скандал з підводними човнами