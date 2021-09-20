Після скандалу: у Франції заговорили про зміну стратегічної концепції НАТО
Джерело:Le Figaro
Австралія розірвала контракт з Францією щодо будівництва підводних човнів, вступивши в альянс з США та Британією. Глава МЗС Франції заявив, що це може вплинути на нову стратегічну концепцію НАТО.
Зокрема сторони обговорять основи альянсу. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна не виходитиме з НАТО.
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Франція заявила, що НАТО обговорить основи Альянсу
НАТО на прохання президента республіки ініціювало обговорення основ Альянсу. На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції,
– заявив у глава відомства.
Він також додав, – очевидно, те, що щойно сталося, буде враховуватися. Також політик звинуватив союзників країни у брехні та заявив про кризу.
Коротко про скандал з підводними човнами
- У 2016 році Франція та Австралія підписали угоду на 56 мільярдів євро щодо поставки дизельних підводних човнів. Проте нещодавно Канберра в односторонньому порядку розірвала контракт.
- Це трапилось після того, як Австралія, США та Британія уклали власний оборонний союз AUKUS. Він має зміцнити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Ба більше, Канберра отримає 8 підводних човнів.
- Попередньо відомо, що Франція обурена. Саме тому країна відкликала своїх послів зі Сполучених Штатів та Австралії.