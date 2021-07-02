Після скандалу з маршу на підборах Таран і Хомчак зустрілися з курсантками: відео
Джерело:24 канал
На тлі скандалу з підборами Андрій Таран і Руслан Хомчак 2 липня провели зустріч з курсантками Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Ці дівчата цьогоріч крокуватимуть на параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ заявили, що 2 липня керівництво навчального закладу проводило опитування та доповіло, що 99% дівчат хочуть йти головною вулицею столиці 24 серпня у парадній формі.
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Оскільки рішення ухвалено, бо навчальні заклади йдуть всі у парадній формі. Бойові частини – у бойовій формі, в нас є бойова і є парадна,
– сказав Руслан Хомчак.
Він запропонував обговорити питання з дівчатами, почути зворотну сторону. Своєю чергою Андрій Таран розповів про можливість створення "експериментальної моделі саме для параду на честь 30-річчя".
Курсантки випробували модель
Глава Міноборони також продемонстрував ще одну модель взуття, зауваживши, що її вже випробувала одна з курсанток. Генерал-лейтенант додав, що для параду зараз робитимуть так, щоб було зручно.
Ми носили це взуття десь тиждень. Воно буде більш зручним, аніж туфлі, за рахунок того, що не буде спадати з ноги. У цьому екземплярі менший каблук і сама підошва більш груба, що робить більш зручним пересування на асфальті. Каблук можливо трішки меншим (зробити – 24 канал),
– сказала курсантка Співак.
Таран та Хомчак зустрілися з курсантками: дивіться відео