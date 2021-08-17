Після Туреччини та Греції масштабні лісові пожежі спалахнули у Франції: моторошні фото та відео
Джерело:Жеральд Дарманен у твітері
У департаменті Вар, що на південному сході Франції, 16 серпня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь вже охопив тисячі гектарів лісу, триває евакуація місцевих жителів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. За його словами, наразі жертв і постраждалих внаслідок загорянь – немає.
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Велика пожежа поширюється по території департаменту Вар, цьому сприяють сформовані метеоумови,
– написав чиновник.
"Тисячі людей були евакуйовані у превентивних цілях, але жертв немає. Близько 750 осіб борються з вогнем", – додав глава МВС.
- Причиною пожеж називають аномальну спеку понад +40 градусів.
У Франції спалахнули лісові пожежі / Фото Sapeurs Pompiers VAR
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