Зараз найкращий час: як раз і назавжди розв'язати питання Ірану

Ні прем'єр-міністр Ізраїлю, ні президент США не показали себе розсудливими гравцями на світовій арені. Обидва регулярно потурають безрозсудним імпульсам і ставляться до державного управління як до питання політичного пристосуванства. Однак спільна військова кампанія проти Ірану є обґрунтованою та розумною. Ізраїль мав підстави атакувати ядерні об'єкти Ірану, а США зробили правильно, доєднавшись.

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Настав час дипломатії

Тепер, коли Ізраїль та США продемонстрували свою військову міць, їм слід зосередитися на дипломатичному, а не військовому кінцевому результаті. Авіаудари можуть знищити ядерні об'єкти Ірану, але вони також дають Ірану ще більший стимул для відновлення цих об'єктів у прагненні до ядерного стримування.

До теми США та Ізраїль лише наблизили світ до ядерної війни

Відповідно, Ізраїль та США повинні використовувати свою спільну військову кампанію як інструмент примусової дипломатії. Військові дії повинні призвести до угоди за столом переговорів, щоб назавжди нейтралізувати загрозу, яку Іран становить для Ізраїлю та регіону.

До початку військової кампанії Ізраїлю 13 червня Іран накопичував уран, близький до збройового класу. У травні Міжнародне агентство з атомної енергії визначило, що заводу Фордо знадобиться лише три тижні, щоб перетворити поточні запаси на достатню кількість збройового урану для 9 одиниць ядерної зброї.

Хоча Ірану знадобиться додатковий час, щоб опанувати процес створення такої зброї, той факт, що високозбагачений уран не має цивільного застосування – у поєднанні з доказами минулих зусиль Ірану щодо створення ядерної зброї – став причиною не лише для серйозного занепокоєння, а й для військових дій.

До першого удару Ізраїлю по Ірану це серйозне занепокоєння спонукало адміністрації Байдена і Трампа спробувати нейтралізувати загрозу, що нависла над Іраном, за столом переговорів. Але Ісламська Республіка відмовилася укладати угоду.

Іран також був досить прозорим щодо своїх зловмисних стратегічних намірів. Він роками нарощував свої збройні сили, відкрито закликав до знищення Ізраїлю та активно підтримував ХАМАС, "Хезболлу" та інші екстремістські групи.

Власний військовий потенціал Ірану, а також військовий потенціал його посередників, становлять пряму та активну загрозу інтересам США в регіоні, зокрема американським базам та військам, міжнародному судноплавству, потоку нафти та газу, а також безпеці партнерів Америки в Перській затоці. За цих обставин було б нерозумно спостерігати, як ядерна програма Ірану продовжує просуватися.

Але хоча Ізраїль та США мають вагомі підстави для прагнення знищити ядерні об'єкти Ірану, лише військова сила не призведе до тривалого розв'язання проблеми. Ядерна програма Ірану може бути пошкоджена лише частково, і навіть якщо її суттєво відкладуть, її все ще можна відновити, можливо, більш непомітно.

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Ба більше, якщо Іран не матиме дипломатичних натяків, а його теократичний режим боятиметься за своє виживання, він, ймовірно, розширить війну з відчаю. Це потенційно може призвести до конфлікту в регіоні.

Тепер, коли США вступили у війну, їм слід знову спробувати досягти дипломатичного ендшпілю. Іран має сильні стимули укласти угоду та прийняти суворі обмеження щодо своєї ядерної програми, а також нав'язливі інспекції. Регіональні посередники Ірану були спустошені, а його власне військове керівництво та інфраструктура стикаються з нищівними атаками. Оскільки Ізраїль та США фактично контролюють повітряний простір країни, здатність Ірану чинити опір зменшуватиметься з кожним днем.

Простіше кажучи, позиції Ірану надзвичайно слабкі, що робить цей момент ідеальним для отримання поступок за столом переговорів.

Трамп також має вагомі стимули повернутися до дипломатії. Хоча президент США і вирішив вступити у війну, та він стикається з сильним опором з боку широких кіл неоізоляціоністів у своїй власній політичній базі. Навіть якщо Ізраїль хоче продовжувати кампанію (можливо, з метою повалення іранського режиму), Трамп не зацікавлений у черговому болоті на Близькому Сході. Його гра полягає в тому, щоб продемонструвати силу, а потім бути тим, хто укладає угоди і несе мир.

Змінювати режим мають іранці, а не інші країни

Прагнути зміни режиму може бути спокусливо, але повалення Ісламської Республіки силою було б кардинальною помилкою. Неможливо передбачити, який уряд прийде наступним, не кажучи вже про те, щоб стримати регіональні наслідки, які можуть супроводжувати політичний хаос в Ірані. З огляду на нестабільне сусідство, крах режиму в Ірані може легко поширитися на міжконфесійне та етнічне насильство далеко за його межі.

США вже засвоїли цей урок на гіркому досвіді. Їхнє втручання в Афганістані, Іраку, Лівії та Сирії коштувало трильйони доларів і не дало особливого результату.

Що б не сталося в Ірані, одне можна сказати напевно: Трамп не повинен і не буде займатися жодним державотворенням. Якщо Іран розпадеться, адміністрація Трампа точно не прийде країні на допомогу.

Звичайно, більшість населення Ірану вже втомилися від цього теократичного уряду, який керував економічним колапсом, соціальними репресіями та жорстокими репресіями проти протестів та інакомислення. Але нинішня війна також згуртувала іранців навколо прапора, а жорстокий апарат безпеки режиму зберіг його безпеку та цілісність, принаймні поки що.

Після майже півстоліття режим, можливо, наближається до свого кінця. Але якщо він таки впаде, зміни мають відбуватися зсередини, а не нав'язуватися ззовні. Найкращий спосіб сприяти досягненню цієї мети – покласти край війні за столом переговорів. Тоді громадяни Ірану повинні будуть усунути керівництво, яке зазнало невдачі на всіх фронтах.

Такий результат – хоча й далеко не гарантований – може призвести до появи поміркованого уряду, який зможе прокласти шлях до ширшого регіонального миру, заслуги якого Трамп так прагне приписати собі.