Удар по кораблях "Ростов" і "Мінськ": у ВМС розповіли, чи відновить Росія судна

Українські військові 13 вересня завдали удару по російських кораблях "Ростов" і "Мінськ". У ВМС ЗСУ розповіли, чи підлягають відновленню російські судна.

На думку ВМС ЗСУ, кораблі "Ростов" (Чорноморський флот) і "Мінськ" (Балтійський флот), не підлягають відновленню. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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У відновленні "Мінська" немає сенсу

Він нагадав, що відразу після удару ВМС ЗСУ зазначили, що, на їхню думу, великий десантний корабель "Мінськ" не підлягає відновленню.

Спікер пояснив, що у відновленні "Мінська" немає сенсу насамперед з фінансової точки зору. Плетенчук зауважив, що цей корабель був достатньо старим і часто експлуатувався.

Зокрема, десантний корабель був учасником так званого "сирійського експреса".

Відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу. Скоріш за все, росіяни це так само чудово розуміють,

– сказав він.

Дмитро Плетенчук допускає, що росіяни можуть розібрати "Мінськ" на запчастини, "якщо вони взагалі там якісь залишилися".

За його словами, ВДК "Мінськ" – це типовий проєкт (775) російських десантних кораблів. Він сказав, що в Росії чимало кораблів проєкту 775, тому вони можуть використовувати деякі елементи "Мінська", особливо, враховуючи що деякі такі кораблі перебувають у ремонті.

Плетенчук заявив, що ракетний корабель "Ростов", на думку ВМС, так само фактично неможливо відновити.

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