Зеленський пояснив, що буде з мобілізацією та воєнним станом після підписання мирної угоди

Володимир Зеленський розкрив зміст усіх 20 пунктів базового документа про закінчення війни. За словами президента, після укладення мирної угоди мобілізацію можуть скасувати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану

Коли може закінчитися мобілізація?

Володимир Зеленський пояснив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.

А, може, робити частково і частково демобілізувати людей,

– додав президент.

Водночас за його словами, найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції, адже це може бути небезпечним для країни.

Зеленський також допустив, що воєнний стан може залишатися кілька місяців після підписання угоди, а президентські вибори відбудуться за умов безпеки. Натомість парламентські та місцеві вибори варто обговорювати вже після скасування воєнного стану.

Про що ще йдеться в "мирному плані"?