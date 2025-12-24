Зеленський пояснив, що буде з мобілізацією та воєнним станом після підписання мирної угоди
- Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання мирної угоди мобілізацію можуть скасувати або трансформувати.
- Воєнний стан може залишатися кілька місяців після угоди, а вибори відбудуться за умов безпеки.
Володимир Зеленський розкрив зміст усіх 20 пунктів базового документа про закінчення війни. За словами президента, після укладення мирної угоди мобілізацію можуть скасувати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Коли може закінчитися мобілізація?
Володимир Зеленський пояснив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.
А, може, робити частково і частково демобілізувати людей,
– додав президент.
Водночас за його словами, найголовніше – це не втратити військо та не втратити позиції, адже це може бути небезпечним для країни.
Зеленський також допустив, що воєнний стан може залишатися кілька місяців після підписання угоди, а президентські вибори відбудуться за умов безпеки. Натомість парламентські та місцеві вибори варто обговорювати вже після скасування воєнного стану.
Про що ще йдеться в "мирному плані"?
Документ передбачає, що США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо Росія вторгнеться в Україну – буде військова відповідь і відновлення санкцій. Росія також закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах.
Відповідно до проєкту, Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
Наразі найскладнішим є 14 пункт мирної угоди: він передбачає, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на момент укладання угоди визначатиметься фактичною лінією зіткнення. Водночас другим підпунктом передбачено створення робочої групи, яка має визначити параметри переміщення сил для припинення бойових дій.