Після України Росія погрожує ядерною зброєю ще й Азербайджану

Росія веде повномасштабну війну проти України, руйнуючи її міста та вбиваючи мирних людей. Однак держава-агресорка взялася ще й погрожувати Азербайджану.

Депутат держдуми Росії Михайло Делягін опублікував у своєму каналі опитування про ядерний удар по Азербайджану.

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Росія погрожує Азербайджану

Представник держави-агресорки насмілився запитати, чи люди "вважають правомірним застосування ядерної зброї для ліквідації нафтової промисловості Азербайджану у зв'язку з агресією країни, яка викликана переконанням про безсилля Росії, ресурси якої зосереджені в Україні".

Крім того, Делягін назвав Азербайджан "турецьким проксі" та закликав "покарати" його за дії в Нагірному Карабасі.

Азербайджан у відповідь оголосив Делягіна в міжнародний розшук. Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру країни.



Опитування Делягіна / Скриншот з телеграму

Нагадаємо, днями у Баку виступили з вимогою до Росії вивести залишки військ Вірменії з території Азербайджану. А також не використовувати назву "Нагірний Карабах".

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