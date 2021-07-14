Після укусу змії 18-річна жителька Львівщини потрапила у лікарню

На Львівщині 13 липня трапився ще один випадок укусу змії. Цього разу постраждала 18-річна дівчина. Вона потрапила до лікарні.

Найпоширенішою отруйною змією в області є гадюка звичайна. Однак невідомо, чи саме вона вкусила постраждалу.

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Змія вкусила 18-річну дівчину

Приблизно о 15:30 до Сколівської центральної районної лікарні потрапила 18-річна дівчина.

Її в ногу вкусила змія.

Інцидент трапився на подвір'ї будинку постраждалої у селі Верхня Рожанка Стрийського району.

Наразі невідомо, у якому стані перебуває пацієнтка.

Як уникнути зустрічі зі змією

Львівщина є лідером серед областей України за кількістю випадків укусів змій. У 2021 році за 2 місяці плазуни покусали понад 20 людей.

Щоб уникнути укусів плазунів, фахівці радять дотримуватись кількох простих правил.

Якщо ви побачили змію поруч із собою, не панікуйте.

Також не слід робити різких рухів. У такому випадку необхідно зачекати, доки плазун не відповзе.

Як правило, змії не можуть побачить нерухомий об'єкт, тож першими не нападатимуть.

Вирушаючи у місцевість, де можуть жити плазуни, одягайте ті речі, які здатні захистити вас від укусів – довгі штани із цупкої тканини та високі черевики.

Окрім того, перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, необхідно пошурхотіти чи постукати палицею, щоб відлякати плазунів.

Ні в якому разі не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев.

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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу