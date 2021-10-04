Після вечірки "слуг" запізнювалась на потяг: Осадчу на вокзал везла поліція

4 жовтня 2021 , 15:39
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Джерело:

24 канал

Катерина Осадча поверталася з Трускавця до Львова у салоні автомобіля патрульної поліції. Шанувальникам телеведуча розповіла, що не встигла на потяг, і правоохоронці їй допомогли.

Речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронці забезпечували порядок на території Трускавця. Там відбувався з'їзд фракції "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського. 

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За словами Рибій, поліцейські саме закінчили чергування і збиралися повертатись до Львова. У той час до них підійшла знімальна група "Світського життя" та попросила про допомогу.

Відвезти Осадчу та її команду на вокзал патрульним було по дорозі. Тому вони погодилися надати допомогу. 

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Осадча поділилася кадрами у мережі

Свою подорож на вокзал Осадча показала у сторіс в інстаграмі. Телеведуча опублікувала кадри з поїздки у поліцейському автомобілі під звуки сирен.

Якщо б не хлопці, то махали б потягу вслід рукою. Дякуємо,
– зазначила Осадча.

Водночас згодом користувачі мережі повідомили, що Осадча видалила сторіс. Вчинок телеведучої викликав неоднозначну реакцію у шанувальників. 

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Автор: Мар'яна Бекало