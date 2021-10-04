Після вечірки "слуг" запізнювалась на потяг: Осадчу на вокзал везла поліція

Катерина Осадча поверталася з Трускавця до Львова у салоні автомобіля патрульної поліції. Шанувальникам телеведуча розповіла, що не встигла на потяг, і правоохоронці їй допомогли.

Речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронці забезпечували порядок на території Трускавця. Там відбувався з'їзд фракції "Слуга народу" за участі президента Володимира Зеленського.

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За словами Рибій, поліцейські саме закінчили чергування і збиралися повертатись до Львова. У той час до них підійшла знімальна група "Світського життя" та попросила про допомогу.

Відвезти Осадчу та її команду на вокзал патрульним було по дорозі. Тому вони погодилися надати допомогу.

Осадча поділилася кадрами у мережі

У Трускавці Осадча знімала новий випуск "Світського життя". Зірка побувала за лаштунками з'їзду "Слуги народу".

Свою подорож на вокзал Осадча показала у сторіс в інстаграмі. Телеведуча опублікувала кадри з поїздки у поліцейському автомобілі під звуки сирен.

Якщо б не хлопці, то махали б потягу вслід рукою. Дякуємо,

– зазначила Осадча.

Водночас згодом користувачі мережі повідомили, що Осадча видалила сторіс. Вчинок телеведучої викликав неоднозначну реакцію у шанувальників.

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