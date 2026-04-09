Після Великодня знайдемо дату, – Зеленський про візит Кушнера і Віткоффа в Україну та переговори

Володимир Зеленський висловився стосовно потенційного візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Український лідер наголосив, що дату для цієї поїздки, швидше за все, узгодять після Великодніх свят.

Про це президент України заявив під час Конгресу місцевих та регіональних рад, передають "Новини.LIVE".

Що сказав Зеленський про приїзд Віткоффа та Кушнера в Україну?

Володимир Зеленський наголосив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер, імовірно, можуть здійснити візит в Україну вже після Великодніх свят.

Відкрито було сказано, що після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і, напевно, вони приїдуть,

– сказав український лідер.

За словами президента, наразі він не знає про плани спецпредставника президента США та зятя Дональда Трампа. Однак на вихідних вони, ймовірно, будуть опікуватися переговорами щодо Ірану, а потім – щодо України.

Що відомо про потенційний візит Кушнера та Віткоффа?