Після Великодня знайдемо дату, – Зеленський про візит Кушнера і Віткоффа в Україну та переговори
- Володимир Зеленський зазначив, що візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну, ймовірно, відбудеться після Великодніх свят.
- Президент України повідомив, що наразі не знає про їхні плани, але вони можуть бути зайняті переговорами щодо Ірану перед візитом.
Володимир Зеленський висловився стосовно потенційного візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Український лідер наголосив, що дату для цієї поїздки, швидше за все, узгодять після Великодніх свят.
Про це президент України заявив під час Конгресу місцевих та регіональних рад, передають "Новини.LIVE".
Що сказав Зеленський про приїзд Віткоффа та Кушнера в Україну?
Відкрито було сказано, що після Великодніх свят знайдемо ту чи іншу дату, і, напевно, вони приїдуть,
– сказав український лідер.
За словами президента, наразі він не знає про плани спецпредставника президента США та зятя Дональда Трампа. Однак на вихідних вони, ймовірно, будуть опікуватися переговорами щодо Ірану, а потім – щодо України.
Що відомо про потенційний візит Кушнера та Віткоффа?
4 квітня Кирило Буданов повідомив про імовірний приїзд представників Дональда Трампа до України. За словами глави Офісу Президента, це може статися після православного Великодня, який припадає на 12 квітня.
Речник МЗС України Георгій Тихий, своєю чергою, наголосив, що запрошення спецпредставників США до Києва залишається актуальним, і Україна буде рада їх прийняти. Водночас, за словами Тихого, з'явилися нові можливості для зміцнення документа про гарантії безпеки для України.
Раніше Володимир Зеленський запрошував американських переговірників приїхати в Київ. Однак точних термінів не називав.