Він отруйний, – республіканці надумали "звільнити" Трампа

Республіканці заявили, що колишній президент США Дональд Трамп більше не може бути обличчям Республіканської партії. Таку інформацію поширили в ЗМІ після підсумків проміжних виборів у Штатах.

На "заміну" Трампу говорять про кандидатуру Рона ДеСантіса. Про це заявив віцегубернатор штату Джорджія від Республіканської партії Джефф Дункан.

Читайте також Республіканці контролюватимуть Палату представників: якими будуть повноваження Байдена

Трампа "звільнили"

Комітет з пошуку поставив кілька імен нагору списку, одним із них є Рон ДеСантіс. Республіканці відзначають його кандидатуру за вдале керівництво.

Дункан зазначив, що кандидату в Сенат від Джорджії Гершелю Вокеру для того, аби перемогти у другому турі, слід зробити 3 телефонні дзвінки.

Один із них — сказати Дональду Трампу, щоб він не в’їжджав у Джорджію протягом чотирьох тижнів. Він отруйний, він нічого не зробить, щоб допомогти отримати мандат,

– сказав віцегубернатор.

Крім того, він порадив подзвонити ДеСантісу, аби той приїздив до Джорджії якомога частіше протягом наступних 4 тижнів.

Вибори у США: що відомо

8 листопада пройшли вибори до двох палат парламенту США. Голоси ще рахують.

Втім, за попередніми результатами, республіканці, ймовірно, отримають контроль над Палатою представників, а Сенат залишиться поділеним майже порівну.

Дивіться також – перші результати виборів у США / чи зміниться допомога для України: відео