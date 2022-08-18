Після вибухів у Бельбеку в окупованому Севастополі пролунала сирена

Сьогодні ввечері пролунали сильні вибухи на аеродромі у Бельбеку, з якого у 2014 році почалась окупація Криму. У Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Так, після вибухів у Бельбеку у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу – жителі регіону почули сирени.

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У Севастополі лунають тривожні сирени

Жителі Севастополя та прилеглих територій не сплять – на фоні потужних вибухів у Бельбеку в регіоні увімкнули сирени.

Крім цього, у різних районах Севастополя чути "хлопки".

У різних районах Севастополя було чути 4 хлопки. Очевидці повідомляють про низку хлопків в районі аеродрому Бельбек. Була чутна сирена, люди бачили машини МНС, які прямували туди,

– пишуть місцеві телеграм-канали.

Додаток єТривога вперше сповістив про тривогу у Севастополі

Ввечері 18 серпня додаток єТривога, яким користуються безліч українців, вперше сповістив про повітряну тривогу у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім цього, севастопольців розробники додатку сповістили й у своєму телеграм-каналі.

Звуки вибухів у Севастополі: дивіться відео

Вибухи у Криму 18 серпня: що відомо

Ввечері 18 у Керчі поруч з кримським мостом пролунали потужні вибухи. Це підтвердили навіть російські ЗМІ. Окупанти стверджують, що спрацювала ППО.

Трішки пізніше пролунали сильні вибухи на аеродромі у Бельбеку. Після цього там почали лунати сирени. Також на місце вибуху помчали машини "МНС".

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