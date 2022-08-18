Після вибухів у Криму та Бєлгороді в Україні – повітряна тривога: не нехтуйте правилами безпеки

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили після "бавовни" в тимчасово окупованому Криму та Бєлгороді.

У жодному разі не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. Адже від початку повномасштабної війни від ракет російських окупантів вже загинули багато мирних жителів, зокрема маленьких дітей.

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В Україні лунають сирени

Приблизно о 23:30 в багатьох українських містах почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Миколаївській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Львівській області;

Тернопільській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Також повітряна тривога досі триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 136 днів тому.

Зауважте, що під час повітряної тривоги не варто оприлюднювати фото чи відео з місць ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не слід оприлюднювати адрес влучань російських снарядів чи ракет.

Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо гатять саме по житлових районах, щоб викликати паніку в мирних жителів.

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Коротко про "бавовну" в Криму та біля Бєлгорода

Жителі Керчі 18 серпня повідомили у соцмережах, що чули щонайменше 4 гучні вибухи. Також вони бачили ракети, які летять "зі сторони моря" та спалахи в небі.

За словами російських пропагандистів, там працювала система ППО і небезпеки буцімто немає. Так, вони фактично визнали, що ЗСУ можуть дотягнутися до тимчасово окупованого Криму.

Водночас офіційних коментарів від української влади поки не було. За попередніми даними, пошкоджень на кримському мосту немає. Активіст Сергій Стерненко зауважив, що навіть якби ЗСУ поцілили б по переправі, у кремлі намагалися б приховати це до останнього.

Своєю чергою, в Бєлгородській області також трапилася "бавовна". Там спалахнув російський склад боєприпасів. Внаслідок цього снаряди почали детонувати. Потужні вибухи лунали кілька годин

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