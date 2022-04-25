Після війни шансів для реваншизму у проросійських партій не буде, – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проросійські партії в Україні не матимуть шансу для реваншу після війни. Він запевняє, що в Україні не може бути ніяких інших партії, крім проукраїнських.

Рада планує ухвалити механізми для заборони проросійських партій

Стефанчук розповів, що Верховна Рада почала розробляти механізми для заборони проросійських партій в Україні. За його словами, депутати ухвалили відповідний законопроєкт у першому читанні.

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"Верховна рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроєкт – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті", – сказав Стефанчук.

Він розповів, що в законопроєкті закладена позиція, що в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших.

Тому що всі партії повинні бути об'єднаними служінням українському народу. А ті, які сповідують інтереси інших країн, не мають права бути представленими ні в політикумі, ні в соціумі,

– заявив голова Ради.

Шансів у будь-якої проросійської партії не буде, – Стефанчук

Стефанчук впевнений, що в проросійських партій не буде шансів для реваншу після того, що Росія натворила в Україні.

Після того, що Росія творить в Україні, я думаю, що шансів в будь-якої проросійської партії навіть серед традиційного для них електорату Півдня чи Сходу просто не буде,

– сказав він.

Голова парламенту заявив, що під кулями російських окупантів опинилися всі українці, незалежно від політичних поглядів.

"Тому що під вогнем російських куль українці, незалежно від політичних поглядів, перетворилися в дуже потужну і єдину націю, для якої основними є держава та українські ідеали, захист нашого суверенітету та територіальної цілісності. Тому я переконаний, що шансів щодо реваншизму в Україні бути не може", – резюмував Стефанчук.

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