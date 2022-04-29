Після війни і українська, і європейські армії стануть сильнішими, – Зеленський

Війна Росії проти України вплинула на весь світ. Президент Володимир зеленський вважає, що після війни і українська, і європейські армії стануть сильнішими.

Про це він заявив під час під час пресконференції польським журналістам.

До теми Цю зброю використаємо вже влітку, – військовий аналітик про ухвалений ленд-ліз

"Поки у тебе немає бойових дій, не тренувань, а реально щоденних бойових дій, мати потужну армію складно", – наголосив президент.

Зеленський каже, що реакція європейських країн на війну в Україні з’явилася одразу – це збільшення армії, бюджету тощо.

Всі роблять висновки. Повірте, у всіх країн, через війну в нас, стануть потужніші армії. Бо зараз країни аналізують свою армію, підняли це питання та переглянули військову техніку,

– розповів він.

Президент заявив, що інші країни не були готові до таких дій від Росії. Тому зараз і кордони і зброя будуть потужніші.

"І тому повинні бути організації безпеки, типу U-24 чи якісь аналоги. І це не можна порівнювати з НАТО. Це швидка допомога. Буде коло країн, які по дзвінку одразу допоможуть", – підсумував Зеленський.

До слова, весь світ допомагає Україні протистояти російській агресії. Так, нашій державі з Польщі передали модернізовані танки Т-72. Також наші військові отримали зенітно-ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів.

Окрім того, 28 квітня Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. Завдяки відповідному законопроєкту Джо Байден отримує розширені повноваження передавати або надати в оренду нашій країні оборонні засоби.

Відео до теми – ліквідували ще одного зрадника України, – ГУР