Після візиту Зеленського окупанти вдарили по Кривому Рогу з "Градів": є загибла і постраждалі

Володимир Зеленський 8 липня відвідав Дніпропетровщину. Після його візиту по Кривому Рогу окупанти вдарили з "Градів". Відомо про одну загиблу людину та декількох постраждалих.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що російські військові продовжують тероризувати українські міста та села.

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Окупанти били по житлових районах

Зі слів очільника ОВА, під ранок 9 липня ворог відкрив вогонь по Інгулецькому району Кривого Рогу. Валентин Резніченко підкреслив, що російські військові спеціально вибрали собі за мету житлові квартали. І били по них з реактивних систем залпового вогню "Град".

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 41-річна жінка. Відомо також про двох людей, котрих госпіталізували до лікарні. У них – осколкові поранення.



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка



Окупанти цілеспрямовано били по житловому кварталу Кривого Рогу / Фото з телеграму Резніченка

Снаряди окупантів також пошкодили школу та кілька будинків. Крім того, згорів автомобіль, припаркований поруч з місцем удару.

Невдовзі атаку прокоментував глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він підкреслив, що ранок для містян не був добрим. Високопосадовець зауважив, що ворог випустив цілу касету ракет з "Ураганів".

Він також поділився детальнішою інформацією про жертву та постраждалих. Відомо, що загинула жінка 1981 року народження. Поранень зазнали тато та донька – 1979 та 2002 року народження відповідно. У чоловіка – травми середньої тяжкості. Що ж стосується його доньки, то вона зараз перебуває в операційній. За її життя борються медики.

На вулицях багато касетних боєприпасів. Не підходьте до незнайомих предметів! На вулиці виїжджають гучномовці, щоб про це повідомляти. Наші рятувальники займаються розмінуванням. Окупанти, будьте прокляті!

– підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський прибув до Дніпропетровської області. Президент України відвідав передові позиції в регіоні, а також провів нараду.

Він побував у рідному для себе Криворізькому районі. Під час наради обговорив з представниками місцевої влади ситуацію в регіоні, стан справ у військових частинах, а також підрозділах. Президент підкреслив, що міста, хоч у країні й воєнний стан, повинні ефективно функціонувати та бути повністю забезпеченими як продуктами, так і медикаментами.

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