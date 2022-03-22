Після ворожих обстрілів: люди на понад 250 авто змогли виїхати з Херсона у бік Миколаєва

З Херсона та довколишніх сіл після обстрілів окупантів 267 авто змогли виїхати у бік Миколаєва. Там були родини з дітьми.

Про це розповів голова Станіславської сільської ради Херсонщини Іван Самойленко. Протягом 21 березня у селі лунали постріли, день був напруженим.

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За словами Самойленка, під час затишшя родинам з дітьми вдалось виїхати. Усі вони доїхали безпечно.

Нам вдалось після обстрілів протягом 2 годин провести колону з Херсона та інших сіл у напрямку до Миколаєва в кількості 267 автомобілів, де були родини з дітьми,

– розповів він.

Самойленко також зауважив, що після обіду обстріли відновились. Дані про жертви серед мирного населення не надходили. Однак у селі є зруйновані будинки.

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