Після вотуму недовіри: прем'єр Швеції оголосив про відставку

Прем'єр Швеції Стефан Левен пішов у відставку. Це сталося після вотуму недовіри його уряду.

Левен став першим прем'єром Швеції, щодо якого парламент висловив недовіру. Після відповідного вотуму уряду прем'єр міг обрати між достроковими виборами або відставкою, щоб сформувати інший уряд.

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"Це було найважчим політичним рішенням з тих, які мені доводилося приймати", – сказав Левен під час брифінгу, на якому оголосив про відставку.

Стефан Левен зазначив, що обирав варіант, який був би найкращим для країни. На його думку, через пандемію COVID-19 дострокові парламентські вибори не були б найкращим способом розв'язання ситуації.

Що для Швеції означає відставка прем'єра

Відставка прем'єра соціал-демократа означає початок перемовин між спікером парламенту та представленими політсилами, що передбачає створення нового уряду. Після відповідних дій крісло прем'єра можуть отримати представники опозиції або знову соціал-демократ.

Водночас уряд Левена продовжить виконувати свої повноваження у статусі виконуючих обов'язки на період перемови. У випадку закінчення перемовин без результату, Швецію чекають дострокові вибори.

Недовіра прем'єру Швеції: коротко