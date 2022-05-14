Після заклику Kalush Orchestra люди почали масово шукати інформацію про "Азовсталь"

Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі". Після цього люди у всьому світі почали масово шукати інформацію про ситуацію на заводі Азовсталь".

Відповідні зміни можна було помітити буквально відразу після виступу представників України на сцені шоу. Саме там вони закликали врятувати бійців "Азовсталі".

Важливо Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Люди зі всього світу почали шукати дані про "Азовсталь"

Після свого виступу соліст колективу Kalush Orchestra Олег Псюк подякував публіці та звернувся до світової спільноти з закликом. Музикант зробив це, попри ймовірну дискваліфікацію.

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!

– сказав Олег.

Саме після цього люди зі всього світу почали в пошуковику Google шукати інформацію про "Азовсталь". Це помітно за аналізом трендів.



Люди почали шукати дані про "Азовсталь" / Скриншот

Зокрема люди в декілька разів частіше почали шукати дані про ситуацію на "Азовсталі" в Маріуполі.

Згодом користувачі в коментарях під відеозверненням гурту почали закликати врятувати життя наших бійців, які вже третій місяць перебувають в оточенні та нелюдських умовах під постійними атаками та обстрілами цинічного ворога.

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Ситуація на "Азовсталі" в Маріуполі

З 1 березня Маріуполь взяли в оточення російські війська. Саме тому громадяни України та українські бійці залишаються у пастці ворога понад 3 місяці.

Варто згадати, що у людей дуже мало їжі, закінчувалась вода. Мирних людей вдалось евакуювати з підвалів "Азовсталі".

Проте там досі залишаються орієнтовно 600 поранених українських бійців, які потребують негайної медичної допомоги та ліків. Також на території заводу в оточенні тіла загиблих та живі бійці.

Згідно з останніми даними, Україна намагається врятувати спочатку орієнтовно 60 важкопоранених захисників та медиків, які перебувають на території оточеного заводу "Азовсталь". Перемовини щодо їх евакуації з Росією йдуть важко.

Врятувати бійців закликають їхні батьки, дружини та малолітні діти.

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