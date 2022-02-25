Після запеклих боїв українські військові втратили контроль над переправою до Херсона, – ОДА

Херсонаська ОДА повідомила, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, не зважаючи на відчайдушні зусилля, українсьнські військові втратили контроль над переправою до міста.

За даними Херсонської ОДА, ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Але місцевих закликали зберігати спокій та не піддаватися паніці.

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наразі керівництво області докладає максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів.

Ситуація залишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання,

– сказав голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Також у регіоні ведеться постійний моніторинг ситуації.

До слова, ЗМІ показали відео масштабного вибуху на Антонівському мості в Херсоні. Дивіться його – за посиланням.

Реніше міський голова Ігор Колихаєв розповів, що у ніч проти 25 лютого відбулися важкі бої за Антоновський міст. Наразі він все ще під нашим контролем. Місцевих мешканців закликали не виходити з дому без крайньої потреби.

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