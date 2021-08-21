Після засідання РНБО Росія ввела санкції проти Данілова: хто ще потрапив під удар

В Україні 20 серпня відбулося засідання РНБО, де вирішили запровадити санкції проти проросійських пропагандистів. Відповідь Росії була майже миттєвою.

Офіційне видання Федеральних зборів (це російський парламент) проти ночі 21 серпня повідомило, що Росія розширила список осіб, які перебувають під санкціями.

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Хто з українських діячів потрапив у немилість до Путіна

Санкції Росії проти України вкотре розширили. 20 серпня відповідний указ видав російський уряд. До санкційного списку потрапили ще понад 70 людей, і тепер у ньому загалом 922 прізвища. Зокрема, там опинилися:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський.

І навіть уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Попереднього разу список розширювали в грудні 2020 року. Тоді його поповнили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і ще кілька депутатів зі "Слуги народу".

Фігуранти списку не можуть виводити гроші з Росії, а рахунки і майно цих людей на території Росії (якщо такі є, звісно) блокують.

Санкційний список Росія розширила одразу після засідання РНБО

вперше Росія ввела персональні санкції проти українців 1 листопада 2018 року. Відтоді його неодноразово розширювали.

Звернімо увагу, що про розришення санкції Росії проти України стало відомо практично одразу після засідання РНБО України, на якому також ухвалили рішення про санкції. І ось проти кого:

"Суддів" окупованого Криму, високих військових чинів і розвідників Росії.

Окупаційних та пропагандистських ЗМІ – зокрема, головного редактора "Страна.UA" Гужви та родини Шаріїв.

Нардепа Андрія Деркача та інших осіб, які раніше потрапили під обмеження США.

Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна.

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