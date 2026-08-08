"Потрібно обом сторонам": Зеленський зробив заяву про припинення вогню
Україна та США готують безпекові угоди, щоб гарантувати стримування Росії після завершення війни. Володимир Зеленський вважає, що припинення вогню наразі об’єктивно потрібне обом сторонам.
Про це президент України повідомив в інтерв'ю ТСН.
США готують гарантії безпеки
Україна наразі працює з американською стороною задля сильних гарантій безпеки, які мають захистити країну у разі нового нападу Росії.
Водночас Зеленський вважає, що припинення вогню зараз потрібне як Україні, так і Росії, адже нікому не відомо, яким буде завершення війни.
За оцінками глави держави, попри спроби агресора зламати нашу державу, Україна перебуває у "непоганій формі", тоді як російська економіка зіткнулась зі значними проблемами.
Президент закликав українців зосередитися на збереженні внутрішньої єдності, взаєморозуміння та поваги, щоб не дати ворогу "зламати нас".
У всіх є кроки, у всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать у світі, то він нічого не зробить з Україною, абсолютно нічого, не зможе зламати нас. Але він дуже розраховує, безумовно, на це. Не з початку війни не зламав нас, хоче це зробити в якийсь момент,
– сказав Зеленський.
До слова, Україна не піде на територіальні поступки та не залишить Донбас, адже ніхто не гарантує, що Росія не піде далі, сказав президент.